Профіцит платіжного балансу України перевищив $2 мільярди

Платіжний баланс України в січні-жовтні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 2,074 млрд дол., що в 1,9 разу більше за профіцит за аналогічний період попереднього року на рівні 1,067 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зокрема, в жовтні платіжний баланс зведений з профіцитом 155 млн дол., що в 1,7 разу більше за профіцит роком раніше.

Згідно з даними НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій станови 408 млн дол. у жовтні та 3,275 млрд дол. - у січні-жовтні 2017 року.

Надходження за фінансовим рахунком становили 563 млн дол. у жовтні та 5,338 млрд дол. - у січні-жовтні.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведений з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 разу більше за профіцит за 2015 рік в розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.