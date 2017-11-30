НБУ відкликав ліцензію у ще одного банку

Національний банк України відкликав у банку «Фінансовий партнер» банківську ліцензію, генеральну ліцензію на проведення валютних операцій і виключив банк з Державного реєстру банків.

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Як повідомляється на сайті НБУ, банк «Фінансовий партнер» припинив банківську діяльність без ліквідації в рамках Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», відповідно до якого банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів звернутися до державного реєстратора для реєстрації цих змін.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, статутний капітал банку не може бути нижчим за 500 млн грн. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї відмітки, у тому числі зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

На практиці вимоги НБУ виявилися непідйомними для ряду банків, а також у регулятора виникли питання до джерел походження коштів для докапіталізації деяких акціонерів, внаслідок Національний банк вже прийняв кілька рішень про виведення банків з ринку за невиконання вимог щодо докапіталізації.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі. Поки про бажання скористатися можливостями цього закону заявили всього кілька банків, включаючи «Апекс-Банк», «Фінансовий партнер», «Промислово-фінансовий банк».

На початку жовтня у Національному банку заявили про плани переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків, розтягнувши його на триваліший термін.