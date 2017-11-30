Що чекає гривню в перший день зими: НБУ опустив офіційний курс нацвалюти

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожНБУ пояснює падіння гривні сезонними факторами

100 USD США – 2715.5849 (30 листопада – 2701.3930)

100 EUR – 3217.6965 (30 листопада – 3194.9375)

10 RUR – 4.6356 (30 листопада – 4.6311)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,22/32,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.