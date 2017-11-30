НКРЕКП розблокують, щоб комісія згенерувала Ахметову дохід у розмірі 12,5 мільярда гривень - експерт

Пропозиції розблокувати роботу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скоротивши кворум регулятора з чотирьох до двох осіб, переслідує мету якомога швидше створити додатковий грошовий потік у розмірі 12,5 млрд грн для теплоелектростанцій, 70% яких знаходяться в руках компанії бізнесмена Ріната Ахметова.

Таку думку на сторінці в соцмережі Facebook опублікував експерт у сфері енергетики, голова «Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг» Андрій Герус.

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«Коли ж пропонується, щоб рішення приймали два члена з передбаченого законом складу комісії (7 членів), то це яскраво показує ставлення до суті та природі питання. На першому місці стоїть не побудова інституту, а задум, щоб регулятор міг швидше підняти ціну на електроенергію і створити новий грошовий потік у розмірі 12,5 млрд грн», - написав експерт.

Герус також пояснив, що на сьогодні робота НКРЕКП заблокована, оскільки в складі регулятора залишилося всього лише 3 члени, при цьому повноваження одного з них вже минули. За словами експерта, «прихильники нічого особливо не міняти», пропонують внести зміни до закону про НКРЕКП і скоротити кворум (кількість членів, яке буде достатньо для прийняття будь-якого рішення) до двох осіб.

«Такі пропозиції - це не реформи, а пародія і імітація, підсолоджена можливістю збільшити тарифний грошовий потік і самі знаєте для кого», - заявив Герус, додавши, що ці гроші будуть спрямовані теплової генерації.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року парламент прийняв закон про НКРЭКУ, згідно з яким члени регулятора відбираються Конкурсною комісією. У жовтні-листопаді Верховна Рада, Кабмін і президент призначили членів Конкурсної комісії.

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За словами члена Конкурсної комісії Світлани Голікової, потрібно кілька місяців, щоб обрати нового члена НКРЕКП.

Починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях регулятора немає кворуму (4 людини), тому він не може приймати рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів (24 листопада) також не відбулося. В результаті відсутності кворуму НКРЭКУ не змогла прийняти понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній (у тому числі і для «Енергоатому»), оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада глава Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що робота регулятора заблокована.

З 26 листопада, згідно з законодавством, припиняються повноваження двох членів регулятора - Бориса Циганенко та Вікторії Морозової. 28 листопада президент звільнив Циганенко. Таким чином, на сьогодні у складі регулятора залишаються лише два повноважних члена.

Раніше Герус також повідомляв, згідно одному з останніх проектів рішення НКРЭКУ (який не був прийнятий через відсутність кворуму) передбачалося переглянути оптову ринкову ціну на електроенергію на 2018 рік і передбачити зростання середнього тарифу для теплової генерації на 15%, що еквівалентно 12,5 млрд грн річного грошового потоку.