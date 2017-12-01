Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків
Зокрема, Фонд продовжив ліквідацію банку "Фінанси та кредит" на два роки до 17 грудня 2019 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "ЮСБ банку", банку "Фінанси і кредит" і банку "Контракт". Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.
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Згідно з повідомленням, Фонд продовжив ліквідацію "ЮСБ банку" на рік до 27 грудня 2018 року, банку "Фінанси та кредит" на два роки до 17 грудня 2019 року і банку "Контракт" до 10 грудня 2018 року. Фонд також відзначає, що на відповідний період продовжені повноваження ліквідаторів банку.
Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.
Станом на 1 листопада кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.