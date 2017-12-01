Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків

09:05, 01 грудня 2017
Фінанси
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Зокрема, Фонд продовжив ліквідацію банку "Фінанси та кредит" на два роки до 17 грудня 2019 року.

Ілюстрація REUTERS

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "ЮСБ банку", банку "Фінанси і кредит" і банку "Контракт". Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

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Згідно з повідомленням, Фонд продовжив ліквідацію "ЮСБ банку" на рік до 27 грудня 2018 року, банку "Фінанси та кредит" на два роки до 17 грудня 2019 року і банку "Контракт" до 10 грудня 2018 року. Фонд також відзначає, що на відповідний період продовжені повноваження ліквідаторів банку.

Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.

Станом на 1 листопада кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

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Теги: #ліквідація банків#українські банки