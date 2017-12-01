Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара і назвав причини

Національна валюта України за підсумками листопада девальвувала до долара США за середнім офіційним обмінним курсом на 0,2%.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за листопад, опублікованому на сайті регулятора.

Нацбанк зазначив, що в першій половині листопада на валютному ринку гривня зміцнювалася до долара, однак у третій декаді місяця відновився девальваційний тиск у відповідь на сезонне зниження надходжень експортної виручки за окремими групами товарів і зростання попиту на валюту з боку підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Разом з тим, на готівковому валютному ринку відновилося переважання пропозиції валюти з боку населення над попитом, який все ще залишався високим через сезонне погіршення курсових очікувань населення.

При цьому, Нацбанк зберігав свою присутність на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів і реагуючи на надмірні коливання обмінного курсу. За підсумками листопада регулятор купив на 139 млн дол. більше, ніж продав, а з початку року обсяги чистої купівлі становили 1,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол., що майже на 25 копійок нижче рівня початку тижня.

Національний банк України пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними чинниками, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.