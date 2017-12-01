В Україні відсьогодні зріс прожитковий мінімум

З 1 грудня в Україні прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень (4,63%) до 1 762 гривень. Про це йдеться у законі "Про державний бюджет на 2017 рік".

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Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня встановлено в розмірі 1 700 грн (збільшено на 76 грн), дітей віком до 6 років - 1 492 грн (збільшено на 66 грн), для дітей віком від 6 до 18 років - 1 860 грн (збільшено на 83 грн), для працездатних осіб - 1 762 грн (збільшено на 78 грн) та для осіб, які втратили працездатність, - 1 373 гривні (збільшено на 61 грн).

Крім того, в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з грудня проведено перерахунок соціальної допомоги, розмір якої залежить від даного мінімуму.

Зокрема, розмір державної соціальної допомоги з 1 грудня становить: для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А - 2 876,4 грн (підгрупи Б - 2 178 грн), 2 і 3 групи - 1 452 грн; для осіб з інвалідністю з дитинства 2 і 3 груп з надбавкою на догляд -1 452 грн; для дітей з інвалідністю без надбавки на догляд - 1 452 грн.

Також, відтепер мінімальний розмір допомоги по вагітності і пологах з грудня становить 440,5 грн. Крім того, допомога надається в розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць.