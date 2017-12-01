Що з гривнею: нацвалюта почала зиму з укріплення після падіння в останні дні осені

У п'ятницю, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,02/27,05 грн/дол.

Читайте такожНацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара і назвав причини

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,22/32,26 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 27,0332 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 88 угод на суму 49,40 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,07/27,11 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,22/32,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.