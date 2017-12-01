"Маски-шоу стоп": Порошенко підписав закон про захист бізнесу

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою 16 листопада закон про обов'язкову відео - та аудіофіксацію обшуків, обов'язковий доступ адвокатів до процесу обшуків, а також про заборону вилучення первинної документації і серверів, на яких вона зберігається, який ще називають законом "маски-шоу стоп!".

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Як передає кореспондент УНІАН, президент підписав законопроект на зустрічі з бізнесом у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Верховна Рада України прийняла у першому читанні і в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при здійсненні досудового розслідування» (реєстраційний номер 7275), внесений Кабінетом міністрів.

Законом, зокрема, вводиться обов'язкова відеофіксація проведення такої слідчої дії, як обшук, а також під час розгляду клопотань слідчим суддею, за винятком вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому відеозапис, забезпечений слідчим, прокурором є невід'ємним додатком до протоколу обшуку. Водночас, передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. У той же час такі особи попереджаються про їхній обов'язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про відповідальність за розголошення таких відомостей.

Крім того, запропоновані зміни до статті 236 КПК передбачають право особи, у житлі чи іншому володінні якого проводиться обшук, користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Згідно із законом, для захисту учасників кримінального судочинства від необґрунтованого вилучення документів та комп'ютерної техніки пропонується в статтях 160, 164, 165 КПК передбачити обов'язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхній копій, а в статті 168 КПК передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем і обов'язок сторони звинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, з залученням спеціаліста. Згідно із законом, виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються до оригіналу з метою забезпечення їхньої доказової сили, що також дозволить в значній мірі захистити інтереси суб'єктів господарювання, які страждають від фактичного блокування своєї діяльності внаслідок необґрунтованого вилучення комп'ютерної техніки та серверного обладнання в рамках кримінального провадження.

Законом надано право заявнику отримувати витяг з ЄРДР за його заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення, а також встановити обов'язок слідчого, прокурора надати таке витяг через 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення. Це дозволить заявникам оперативно отримувати підтвердження факту початку досудового розслідування за їхніми заявами чи повідомленнями про кримінальні правопорушення, або ж оскаржити бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР в установленому законом порядку.

Законом визначено, що особа, стосовно якого (в тому числі його майна) здійснюються процесуальні дії, та яка не є стороною кримінального провадження, має право заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні терміни та оскаржити, зокрема, порушення таких строків.

Доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, кримінальне провадження закривається в разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження.

Законом встановлені додаткові гарантії захисту особи, у житлі чи іншому володінні якої проведено обшук із застосуванням відеофіксації, від розголошення відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність людини. Встановлено, що з метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження про проведення судового розгляду в закритому судовому засіданні.