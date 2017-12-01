Гройсман назвав дату розгляду парламентом держбюджету-2018

Закон про державний бюджет на 2018 рік буде розглянуто парламентом у другому читанні наступного тижня, 7 грудня.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

За його словами, це має остаточно ліквідувати традицію ухвалення держбюджету «під ялинку».

«Ми вчора доопрацювали параметри бюджету і 7 грудня вийдемо на розгляд бюджету парламентом, без будь-яких сюрпризів для українського бізнесу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% за інфляції 11%.

Повний текст держбюджету-2018 з поправками поки не оприлюднено, проте Міністерство фінансів обіцяло підготувати проект до другого читання до кінця листопада.