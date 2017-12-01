Дніпропетровщина однією з перших в Україні прийняла бюджет на 2018 рік – Валентин Резніченко

Дніпропетровщина однією з перших в Україні прийняла обласний бюджет-2018 – «за» проголосували 99 депутатів зі 100 присутніх в залі. Кошторис свідчить: цебуде рік росту для регіону.

Область ремонтуватиме дороги, будуватиме садочки, оновлюватиме школи, втілюватиме нові природоохоронні проекти. Загалом, на розвиток регіону у бюджеті 2018 року передбачили майже у 1,5 рази більше коштів, ніж у 2017-му. Про цезаявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Дніпропетровщина прийняла обласний бюджет однією з перших в країні, ще до ухвалення всеукраїнського кошторису. Таку можливість дає Бюджетний кодекс, і ми користуємося нею вже третій рік поспіль. 2018-й стане для області роком зростання. Акцент зробимо на будівництві нових та реконструкції старих соціальних об’єктів. Буде ще більше відремонтованих доріг, реконструйованих шкіл та садочків, втілених природоохоронних проектів. Нарощувати темпи розвитку інфраструктури Дніпропетровщини – завдання Президента УкраїниПетра Порошенка», - розповів Резніченко.

У 2018 році на розвиток Дніпропетровщини витратять майже у 1,5 рази більше, ніж цьогоріч – 2,2 млрд грн. На понад 60% більше коштів, ніж у 2017-му, передбачили на ремонт доріг. На стільки ж зростуть видатки на реконструкцію та будівництво соціальнихоб’єктів. На школи, дитячі садочки, лікарні, стадіони, житло, благоустрій населених пунктів витратять понадмільярд гривень. Загалом, планується втілення більш, ніж 200 інфраструктурних проектів.​

«Дніпропетровщина прийняла основний кошторис вчасно. Це означає, що у 2018-му ми не житимемо на 1/12 цьогорічного кошторису, не чекатимемо до весни, аби почати тендерні процедури. До втілення важливихінфраструктурних проектів приступимо вже з 1 січня», - акцентував очільник області.

У обласному бюджеті-2018 передбачили зростання всіхсоціально захищених видатків, зокрема, визначенеУрядом підвищення зарплатні. Наступного року мінімальна заробітна плата зросте на 16,4%, у педагогів - на 25%. Витрати на зарплати, пенсії, стипендії, харчування у лікарнях, медикаменти та енергоносії збільшаться майже на 19 %.

Над проектом бюджету ДніпроОДА працювала півроку.