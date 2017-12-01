Порошенко хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу
13:43, 01 грудня 2017Фінанси
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Також президент підкреслив необхідність активізації реформи контролюючих органів.
Порошенко хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне продовжити на 2018 рік дію мораторію на перевірки бізнесу, який закінчується в 2017 році.
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Про це глава держави заявив на зустрічі з бізнесом у Києві.
"Я вважаю, що потрібно продовжити мораторій, або принаймні проаналізувати це рішення... Разом з тим потрібно активізувати реформу контролюючих органів", - сказав президент.
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