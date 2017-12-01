Порошенко заявив, що Єврокомісія прийняла рішення про виділення Україні 1,8 мільярда євро

Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні траншу макрофінансової допомоги обсягом 1,8 млрд євро.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом у Києві.

«Щойно вийшло комюніке Європейської комісії за підсумком моїх переговорів під час саміту Східного партнерства. Хочу підкреслити, що переговори були дуже непростими. Дуже непростими. Президент Єврокомісії, єврокомісари в тій складній бюджетній ситуації, в якій зараз перебуває Європейський Союз, ухвалили важливе для України рішення - рішення про надання Україні четвертого траншу макрофінансової допомоги. Обсяг її, як я й говорив, 1,8 млрд євро», - сказав президент.

Водночас у комюніке, опублікованому на сайті Єврокомісії, зазначається, що Україна не виконала умови отримання третього траншу в 600 млн євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги.

«Чотири заходи, пов'язані з третім траншем діючої програми макрофінансової допомоги, залишаються невиконаними. На цьому тлі Єврокомісія не може виділити останній транш у рамках діючої програми. Ми закликаємо Україну зберегти імпульс реформ у багатьох сферах, де було досягнуто прогресу, та завершити заходи в рамках діючої програми з підтримкою всіх зацікавлених сторін», - йдеться в повідомленні ЄК.

В Єврокомісії зазначили, що під час зустрічі Петра Порошенка з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі 24 листопада українська сторона висловила зацікавленість у подальшій макрофінансовій допомозі.

«З української сторони надання реформам імпульсу й протистояння внутрішній протидії для розвороту важливих реформ буде критично важливим, особливо в найближчі місяці. Комісія готова оцінити актуальність подальшої макрофінансової допомоги, і, якщо рішення буде позитивним, надати пропозицію про нову макрофінансову допомогу на початку 2018 року. Необхідно провести економічну оцінку, в тому числі потреби в зовнішньому фінансуванні, й необхідно буде розробити деталі цієї пропозиції. Крім того, важливо забезпечити виконання програми МВФ. Будь-яка пропозиція потребуватиме схвалення Європейським парламентом і Радою ЄС відповідно до нормальної законодавчої практики», - підкреслили в ЄК.

При цьому в комюніке не йдеться про виділення траншу макрофінансової допомоги або обсяг нової програми.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Проте виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

Умова Євросоюзу про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги була озвучена в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу і продажем деревини, суперечить Угоді про асоціацію і не мало успіху. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольований вивіз деревини триває, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України.

У зв'язку з цим в ЄС пропонували скасувати заборону на експорт деревини, як таку, що не виконала своєї прямої функції, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони. У квітні Україна отримала черговий транш. Однак для отримання наступного траншу скасування мораторію на експорт було обов'язковою умовою, про що неодноразово повідомляли в представництві ЄС.

Після саміту Східного партнерства у кінці листопада президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості про новий пакет макрофінансової допомоги для України, однак її деталі озвучені не були.