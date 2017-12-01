Вкладникам банку "Богуслав" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 1 грудня, розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку "Богуслав".

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Як повідомляється на сайті Фонду, виплати проводяться по першій частині загального реєстру вкладників, у яку не увійшли суми за картковими рахунками в зв'язку з неотриманням у повному обсязі інформації про проведені по них операціях платіжною системою (внутрішньодержавної і міжнародної).

За інформацією Фонду, для отримання відшкодування вкладники банку можуть звертатися у відділення будь-якого з банків-агентів Фонду, включаючи "ПриватБанк", "Ідея банк", "Ощадбанк", "Правекс-банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Південний".

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 6 листопада визнав неплатоспроможним банк "Богуслав" за невиконання вимог щодо докапіталізації.

За інформацією НБУ, власниками істотної участі фінустанови були Володимир Романенко Наталія Вакуленко.