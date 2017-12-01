Україна не отримає від ЄС третій транш у 600 мільйонів євро - заява Єврокомісії

Європейський Союз не виплатить Україні останній транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро в рамках затвердженої у 2015 році програми на 1,8 млрд євро, але готовий розглянути питання про подальшу підтримку нашої країни за умови прискорення реформ.

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«Чотири зобов'язання, пов'язані з третім і остаточним траншем цієї програми, у даний час не виконано. На цьому тлі Комісія не в змозі виплатити останній транш в рамках поточної програми», - наголошується в повідомленні на сайті Єврокомісії щодо програми макрофінансової допомоги ЄС для України на 1,8 млрд євро, затвердженої у квітні 2015 року, за якою наша країна вже отримала два транші на 1,2 млрд євро.

Як наголошується в повідомленні, на зустрічі в рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі 24 листопада президент Петро Порошенко висловив голові Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зацікавленість у новій програмі підтримки з боку ЄС. «З боку України посилення імпульсу реформ і протидія внутрішньому тиску для розвороту політики щодо важливих реформ матимуть вирішальне значення, особливо в найближчі місяці», - підкреслили в Єврокомісії.

При цьому в ЄК заявили про готовність оцінити актуальність макрофінансової допомоги і, в разі доцільності, запропонувати нову програму підтримки на початку 2018 року, проте наголосили на необхідності економічної оцінки потреби в зовнішньому фінансуванні і підготовки деталей пропозиції.

«Крім того, важливо забезпечити, щоб програма МВФ у країні залишалася на належному рівні. Будь-яка пропозиція повинна буде отримати схвалення Європейського парламенту і Ради ЄС відповідно до нормативної законодавчої практики», - йдеться в заяві.

У ЄК закликала Україну зберегти імпульс реформ у напрямках, де існує прогрес, і завершити заходи, які були виконані в рамках поточної програми.

Раніше президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бізнесом у Києві заявив, що Єврокомісія ухвалила рішення про виділення Україні траншу макрофінансової допомоги обсягом 1,8 млрд євро, посилаючись на комюніке ЄК за підсумком переговорів під час саміту Східного партнерства.