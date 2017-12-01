Президент допускає скасування мита та відстрочення на рік сплати ПДВ
Присутній на зустрічі прем'єр-міністр зазначив, що це абсолютно реально, і це дозволить бізнесу зберегти обігові кошти для інвестицій.
Президент України Петро Порошенко допускає скасування мита та відстрочення на рік сплати податку на додану вартість для бізнесу при ввезенні обладнання. Про це глава держави заявив на зустрічі з бізнесом у Києві.
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"Я не виключаю, що найближчим часом ми обговоримо з урядом не тільки скасування мит на ввезення обладнання у всіх регіонах, але і відстрочку на дванадцять місяців сплати ПДВ при ввезенні обладнання", - сказав президент.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який був присутній на зустрічі, зазначив, що відстрочення сплати ПДВ може скласти до 24 місяців.
"Це абсолютно реально, і це дозволить бізнесу зберегти обігові кошти для інвестицій", - сказав глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, в 2017 році, на відміну від останніх кількох років, значна частина імпорту носить інвестиційний характер - підприємства ввозять обладнання та інші капітальні засоби виробництва для відновлення основних фондів.
За даними Держстату, українські підприємства в січні-вересні 2017 року збільшили обсяг освоєних капітальних інвестицій на 20,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 259,5 мільярда гривень.