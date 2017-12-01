Якщо бізнес попросить: Порошенко готовий ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

Президент України Петро Порошенко заявив про готовність за запитом бізнесу розробити законопроект про введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це глава держави повідомив на зустрічі з бізнесом у Києві.

Читайте такожБоротьба з контрабандою: Фіскальна служба розробила портативний касовий апарат

"Я вважаю, що якщо у нас є заборона і немає відповідальності - це не спрацює... Якщо зараз бізнес говорить, і доручає нам, уряду, парламенту введення кримінальної відповідальності за контрабанду - я готовий, посилаючись на вас, розробляти відповідні законопроекти", - сказав президент.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що боротьба з контрабандою є однією з ключових завдань уряду.

"У нас є інформація про наявність "обрізаного транзиту", коли товари заходять нібито транзитом через Україну, а потім діваються невідомо куди... Часто контрабанду організовують правоохоронці", - зазначив глава уряду.

За його словами, боротьба з контрабандою є елементом захисту сумлінного бізнесу і буде продовжена.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій. У травні Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним з етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 мільйони доларів. Проект був узгоджений навесні 2016 року.

Прем'єр оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 60 мільярдів гривень на рік, за рахунок боротьби з контрабандою та тіньовими схемами.