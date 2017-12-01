Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Богуслав"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "Богуслав" на підставі рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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Як повідомляється на сайті фонду, процедура ліквідації триватиме 1 рік – до 30 листопада 2018 року включно.

Також повідомляється, що ліквідатором банку на цей період призначено Валерій Єрмак.

Раніше фонд повідомив про початок виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Богуслав" з першої частини загального реєстру вкладників, у яку не увійшли суми за картковими рахунками.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 6 листопада визнав неплатоспроможним банк "Богуслав" за невиконання вимог щодо докапіталізації.

За інформацією НБУ, власниками істотної участі фінустанови були Володимир Романенко Наталія Вакуленко.