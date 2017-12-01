Президент, Кабмін та Рада хочуть продовження співпраці з МВФ - Порошенко

Президент, уряд і парламент України прихильні виконання реформ, передбачених програмою співпраці з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Про це заявив глава держави Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом у Києві.

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"Хочу чітко зазначити, що і я, і уряд, і парламент налаштовані на продовження співпраці з МВФ", - сказав президент.

При цьому Порошенко запевнив, що програма співпраці з Фондом буде продовжуватися і надалі.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Виділення чергового траншу Фонду очікувалося у вересні, проте Україна не виконала обов'язкові умови перегляду програми, що включають прийняття законів про пенсійну реформу і приватизації, а також про антикорупційне суді.