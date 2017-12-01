Кабмін затвердив проект держбюджету-2018 до другого читання в Раді

Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, до другого читання у Верховній Раді, доопрацьований після прийняття парламентом за основу 14 листопада з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

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"Ми отримали рекомендації парламенту, вчора остаточно завершили консультації в рамках коаліції, сьогодні приймаємо остаточне рішення про направлення фінального документа в український парламент", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Голова уряду висловив сподівання, що парламент розгляне проект 7 грудня, щоб за три тижні після цієї дати, або до завершення календарного року, міністерства і відомства змогли доопрацювати всю нормативну базу.

Прем'єр зазначив, що зростання економіки поточного року становитиме 2%, а в наступному прискориться до 3%. "Це зростання на 3% наступного року дає нам щонайменше можливості справити на 400 мільярдів гривень продукції і послуг більше, ніж у 2017 році. Тільки фонд заробітної плати в цих 400 мільярдів буде дорівнює додатковим 170 мільярдам, які отримають українці в наступному році", - додав Гройсман.

При цьому прем'єр зазначив, що показник інфляції, за прогнозами уряду, становитиме 11,2% в поточному році, а наступного очікується зниження зростання споживчих цін до 9%.

За його словами, уряд очікує зростання доходів зведеного бюджету до 1,155 трильйона гривень і зростання експорту української продукції до 55,7 мільярда доларів.

Також Гройсман зазначив, що проект держбюджету до другого читання передбачає збільшення держфонду енергоефективності з 800 мільйонів до 2 мільярдів гривень, при цьому не менше 800 мільйонів очікується від міжнародних партнерів, і буде продовжена програма "теплих" кредитів.

Крім цього, глава уряду повідомив, що проект держбюджету передбачає фінансування у розмірі 165,3 мільярда гривень на оборону, 44,3 мільярда гривень на ремонт і будівництво доріг, 7,3 мільярда гривень на аграрний сектор і додаткові 4 мільярда гривень на розвиток тваринництва.

Згідно з проектом, 12,9 мільярда гривень буде направлено на розвиток регіонів, а також передбачена окрема підтримка територіальним громадам у розмірі 1,9 мільярда гривень.

На рівні 219,1 мільярда гривень передбачено фінансування освіти, 8,2 мільярда гривень – науки.

115,2 мільярда гривень буде направлено на медицину, а також передбачено збільшення фінансування програми "доступні ліки" з розрахунку оплати понад 15 мільйонів безкоштовних рецептів.

Фінансування у розмірі 126,8 мільярда гривень буде направлено на соціальний захист, 64,3 мільярда гривень - на субсидії, 59,9 мільярда гривень - на підтримку малозабезпечених сімей.

5,1 млрд грн заплановано на потрібні культури, 1 мільярд гривень - на підтримку українського кінематографа.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

За результатами аналізу понад 2 тисячі поправок депутатів профільний комітет запропонував парламенту збільшити видатки по ряду програм і компенсувати збільшенням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень та надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу.