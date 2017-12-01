Кабмін затвердив стратегію управління держборгом до 2019 року

Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом України, що передбачає зниження рівня держборгу до ВВП до 66% у 2017, 62% в 2018 і 58% в 2019 році.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, в рамках стратегії планується збільшення частки внутрішніх запозичень, регулярне розміщення широкого спектра державних цінних паперів, подовження середнього терміну обігу цих паперів, випуск еталонних фінансових інструментів, забезпечення повноцінного доступу України на зовнішні ринки капіталу, зниження пікових навантажень на держбюджет і стимулювання попиту на державні цінні папери.

Стратегія також передбачає розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень-вересень 2017 року зріс на 8,5% в доларовому еквіваленті - до 77,03 мільярда доларів, на 5,85% у гривневому еквіваленті до 2,043 трильйона гривень.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трильйона гривень.