Гройсман розповів, скільки виділять на оборону наступного року

Оборонний бюджет України на 2018 рік складе 165 мільярдів гривень, що складає 5% валового внутрішнього продукту, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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"У бюджеті на 2018 рік одним із найголовніших пріоритетів є обороноздатність. Загальний бюджет становить 5% ВВП і дорівнює 165 мільярдів гривень. Ці кошти передбачені на утримання війська і модернізацію", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що 16,5 мільярда гривень вперше підуть на модернізацію, оновлення та нове озброєння українського війська.

"Наша ідеологія полягає в тому, що український військовий має бути добре забезпечений і оснащений. Все інше мають зробити командири, воїни для того, щоб обороняти нашу країну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що в 2018 році на потреби безпеки і оборони планується направити 163 мільярди гривень, що на 20 мільярдів більше, ніж поточного року.

На фінансування сфери оборони і безпеки в 2016 році було виділено понад 113 мільярдів гривень. У 2017 році фінансування оборонного сектора було збільшено до 129 мільярдів гривень.