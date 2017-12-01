Гройсман розповів, скільки виділять на оборону наступного року
Гройсман зазначив, що 16,5 мільярда гривень вперше підуть на модернізацію, оновлення та нове озброєння українського війська.
Оборонний бюджет України на 2018 рік складе 165 мільярдів гривень, що складає 5% валового внутрішнього продукту, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.
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"У бюджеті на 2018 рік одним із найголовніших пріоритетів є обороноздатність. Загальний бюджет становить 5% ВВП і дорівнює 165 мільярдів гривень. Ці кошти передбачені на утримання війська і модернізацію", - сказав прем'єр.
При цьому Гройсман зазначив, що 16,5 мільярда гривень вперше підуть на модернізацію, оновлення та нове озброєння українського війська.
"Наша ідеологія полягає в тому, що український військовий має бути добре забезпечений і оснащений. Все інше мають зробити командири, воїни для того, щоб обороняти нашу країну", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що в 2018 році на потреби безпеки і оборони планується направити 163 мільярди гривень, що на 20 мільярдів більше, ніж поточного року.
На фінансування сфери оборони і безпеки в 2016 році було виділено понад 113 мільярдів гривень. У 2017 році фінансування оборонного сектора було збільшено до 129 мільярдів гривень.