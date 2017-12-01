Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2705,4320 (1 грудня – 2715,5849)

100 EUR – 3215,4059 (1 грудня – 3217,6965)

10 RUR – 4,6232 (1 грудня – 4,6356)

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 32,17/32,22 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0546 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 356,42 мільйона доларів.