В Україні впроваджують єдину систему обслуговування бюджетів "Є-Казна"

Уряд затвердив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117», що забезпечить проведення попередньої оплати на придбання обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів АС «Є-Казна» з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, завдяки системі дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" та централізованої моделі місцеві бюджети зможуть відстежувати надходження в бюджет в режимі реального часу.

За оцінками Мінфіну, нововведення дозволять посилити захист інформації, знизити витрати на підтримку територіальних майданчиків обробки інформації, оптимізувати бізнес-процеси обліку і проходження платежів, а також дадуть можливість приймати оперативні управлінські рішення в режимі реального часу і можливість повної інтеграції з обліковими системами Державної фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, в Україні другий рік поспіль функціонує система дистанційного обслуговування "Клієнт-Казначейство", яка, так само як і дистанційні системи банків, що працює в режимі 24 на 7", з тим лише відмінністю, що проводити платежі можна тільки з робочого місця.

У вересні поточного року глава Держказначейства Тетяна Слюз повідомила, що обов'язкове використання системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Казначейство" для розпорядників коштів державного бюджету можливе вже з 1 січня 2018 року.