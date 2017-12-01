Кабмін погіршив прогноз інфляції в проекті бюджету на 2018 рік

Уряд погіршив прогноз інфляції в проекті бюджету на 2018 рік до 9% з 7%, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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"Інфляція цього року буде 11,2%, і ми оптимістичні щодо зниження інфляції наступного року до 9%. Це означає, що купівельна спроможність людей буде вищою, а ціни стабільнішими", - сказав прем'єр.

Пізніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі повідомили, що уряд зберіг прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3%, в 2019 році - на рівні 3,6%, у 2020 році - 4%. Разом з тим, інфляція в 2018 році складе 9%, в 2019 році - 6,5%, у 2020 році - 5%. Рівень безробіття в 2018 році, згідно з прогнозами уряду, становитиме 9,1%, в 2019 році - 8,9%, у 2020 році - 8,5%. При цьому зростання реальної зарплати в 2018 році може становити 9,6%.

Як повідомляв УНІАН, під час презентації проекту бюджету на 2018 рік 18 вересня Володимир Гройсман заявляв, що проект бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію в 7% і дефіцит бюджету 2,4%.