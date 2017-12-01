У США офіційно визнали Bitcoin

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила розпочати торгівлю ф'ючерсами на біткойн. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc) і Cboe Global Markets Inc., керуюча Чиказькою біржею опціонів (Chicago Board Options Exchange, CBOE). За даними агентства, перші торги можуть пройти вже 18 грудня, при цьому на біржі стверджують, що готові стартувати «хоч зараз».

Крім того, купити бінарні опціони на біткойн можна буде через брокера Cantor Exchange, який входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, яка також отримала дозвіл американської влади.

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Як відзначає агентство, на перших порах Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами точно буде стежити за торгами. Крім того, влада попросила звернути пильну увагу на торги біткойном і самі торговельні майданчики, а у разі чого — моментально доповідати.

«Біткойн — це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торговельних майданчиків», — підкреслив голова комісії Крістофер Джанкарло.

Агентство вказує на те, що торговельні майданчики могли і не звертатися за дозволом комісії, однак ринок криптовалют настільки нерегульований, що створення правил у спільних інтересах: злет курсу віртуальної валюти підігрів інтерес з боку інституційних, великих і класичних інвесторів.

«Запуск ф'ючерсів насправді оздоровить ринок. Це дозволить зробити ціноутворення більш здоровим, а також дозволить створити та удосконалити законодавчу базу», — сказав президент CBOE Кріс Конкеннон.