Кабмін прогнозує наступного року зростання експорту на 10%

Кабінет міністрів прогнозує зростання українського експорту наступного року на 10% - до 55,7 мільярда доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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"Експорт зросте з 50,7 мільярда доларів до 55,7 мільярда доларів", - сказав прем'єр.

Прем'єр нагадав, що за час дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року експорт українських товарів в європейські країни зріс на 10%.

"Ми в топ-10 найбільших експортерів аграрної продукції, по багатьох позиціях ми входимо до першої п'ятірки, але це говорить, що нам потрібно більше інвестувати в експорт", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Петра Порошенко, український експорт в країни Європейського Союзу в 2017 році зріс на 30%, а їх частка в структурі зовнішньої торгівлі досягла 43%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-жовтні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 4,998 мільярда доларів, що на 14,6% більше дефіциту за січень-жовтень 2016 року.