В Україні зріс максимальний розмір допомоги із безробіття

Максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні виріс на 5% - до 7048 грн - у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 грудня.

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Раніше максимальний розмір допомоги по безробіттю становив 6739 грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом "Про державний бюджет на 2017 рік", з 1 грудня в Україні прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень (4,63%) - до 1 762 гривень.

Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня встановлено в розмірі 1 700 грн (збільшено на 76 грн), дітей віком до 6 років - 1 492 грн (збільшено на 66 грн), для дітей віком від 6 до 18 років - 1 860 грн (збільшено на 83 грн), для працездатних осіб - 1 762 грн (збільшено на 78 грн) та для осіб, які втратили працездатність, - 1 373 гривні (збільшено на 61 грн).