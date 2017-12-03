У Греції заявили про успішне завершення переговорів з кредиторами

Переговори Греції з кредиторами третьої оцінці програми реформ завершені, угоди, досягнуті з усіх питань, в понеділок вони будуть представлені Єврогрупі, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву міністра фінансів Греції Евкліда Цакалотоса.

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"Ми закрили технічну SLA (Stuff Level Agreement, без якого неможливо схвалення оцінки Єврогрупою — міністрами фінансів єврозони), у нас є угода з усіх питань. Її буде представлено Єврогрупі в понеділок. Ми домовилися виконати всі необхідні попередні умови настільки швидко, наскільки це можливо. Отже, ми домовилися про те, що необхідно зробити для завершення третьої оцінки і про те, що робити і що буде в порядку денному четвертої оцінки", - сказав Цакалотос.

За його словами, переговори відбувалися в хорошій атмосфері. "Ми закриваємо третю оцінку набагато швидше, ніж на попередніх зустрічах", — сказав міністр, за словами якого, він задоволений підсумками переговорів.

Цакалотос повідомив, що будуть підготовлені пакети законопроектів до Різдва (25 грудня) і після Різдва. За його словами, важливим буде засідання Єврогрупи 22 січня, де очікується політичне схвалення угоди.

Говорячи про четверту оцінці програми реформ, Цакалотос повідомив, що метою є провести в травні-червні. "Ми хочемо провести її перед виходом з програми допомоги", - сказав він.

Греція з 2010 року отримує фінансування за програмами допомоги. Кредити на обслуговування зовнішнього боргу виділяються в обмін на реформи і "політику затягування пасків". Наразі діє третя програма допомоги об'ємом 86 мільярдів євро. Вона закінчується в серпні 2018 року. Уряд Греції ставить за мету до цього часу повернутися на міжнародні фінансові ринки і отримувати кредити.

Виділення чергових траншів кредитів можливе лише при позитивній оцінці ходу реформ.