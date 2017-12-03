Брати-близнюки стали першими біткойновими мільярдерами - ЗМІ

Першими мільярдерами, заробили свої статки завдяки інвестиціям в криптовалюту біткойн стали брати-близнюки Кемерон і Тейлор Вінклвосси, повідомляє Telegraph.

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Повідомляється, що Вінклвосси купили 1% світового запасу біткойнів за $11 млн у 2013 році, в момент, коли вартість одного біткойна становила $120.

Вінклвосси стверджували про відсутність планів щодо продажу біткойнів зважаючи на довгостроковість вкладення.