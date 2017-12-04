Президент Венесуели заявив про створення криптовалюти Petro

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про створення власної венесуельської криптовалюти під назвою Petro, яка буде забезпечуватися "запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти і алмазів".

Як повідомляє Reuters, з вона допоможе країні пробити "блокаду" американських санкцій та допоможе в подоланні соціально-економічної кризи.

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"Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалют на основі нафтових ресурсів, Венесуела створить криптовалюту Petro", - заявив Мадуро.

При цьому деталі запуску криптовалюти він поки не повідомив.

Національна валюта Венесуели - болівар - стрімко втрачає ціну. Тільки за останній місяць вона впала на 57%.

Як зазначає Reuters, заява Мадуро говорить про те, що санкції США позначаються на можливостях Венесуели здійснювати перекази грошей через міжнародні банки.