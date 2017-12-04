Повертаємо борги: Україна за рік виплатила МВФ майже $1,3 мільярда

Україна перерахувала на користь ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду останній цього року платіж на 169 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

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За інформацією НБУ, цього року наша країна виплатила на користь МВФ 1,268 млрд дол.

Раніше в НБУ спрогнозували, що Україна отримає черговий транш кредиту МВФ за програмою розширеного фінансування EFF у першому кварталі 2018 року, а не до кінця поточного року.

За оцінками регулятора, продовження співпраці з Фондом є критичним для України до кінця 2018 року, після чого знадобиться нова програма.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Нинішнього року Україна отримала від МВФ один кредитний транш на 1 млрд дол.

За інформацією Фонду, для продовження співпраці необхідно ухвалити законодавство про приватизацію, створити антикорупційний суд, а також переглянути ціну на газ для населення згідно з імпортним паритетом.

Крім того, в МВФ заявили, що для отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва й ухвалити бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.