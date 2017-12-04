Порошенко заговорив про підвищення "мінімалки" до 4100 гривень

Президент України Петро Порошенко пропонує наступного року збільшити рівень мінімальної зарплати до 4,1 тис. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив піл час виступу на Другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» сьогодні в Києві.

«Два року тому ми кардинально, майже вдвічі, знизили єдиний соціальний внесок. Зараз можемо говорити про об’єктивний і очевидний позитивний ефект. Як і від збільшення вдвічі мінімальної зарплати, пам’ятаєте скільки нас критикували, що це буде і бізнес душити, і зажене в тінь, навпаки – вивело з тіні. Це рішення, яке було запроваджене на початку цього року, з 1600 грн 3200 грн , - це безпрецедентне рішення в умовах України. Це правильне рішення, і на моє переконання, його слід продовжувати», - заявив він.

«Я хотів подякувати уряду і прем’єр-міністру, що є відповідна реакція на моє звернення у проекті держбюджеті і за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету - ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4,1 тис. грн», - додав президент.

За словами Порошенка, в Україні все більше проявляється дефіцит робочої сили, з яким можна боротися лише збільшенням оплати праці.

«У Європі готові платити нашим громадянам 400, 500, 600 євро. До цих показників потрібно прагнути», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більш ніж у 2 рази - до 3200 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року в порівнянні з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а в порівнянні з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7377 грн.

Реальна заробітна плата в жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем 2017 року знизилася на 0,8%, а в порівнянні з жовтнем 2016 року збільшилася на 19,9%.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. грн.