Суд зобов'язав НБУ скасувати рішення про ліквідацію банку, який пов'язаний з Думчевим

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і зобов'язав Національний банк України скасувати рішення про відкликання банківської ліцензії й ліквідації банку «Преміум», наглядову раду якого з 2010 по 2015 рік очолював кандидат у мери Києва в 2015 році Сергій Думчев.

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Як повідомляється в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, також суд зобов'язав Нацбанк повернути фінустанові банківську ліцензію та генеральну ліцензію на проведення валютних операцій.

Крім того, суд визнав протиправним і зобов'язав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб скасувати рішення про початок процедури ліквідації банку «Преміум», а також повернути банку свідоцтво учасника Фонду.

Крім цього, суд вирішив анулювати запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій про ліквідацію банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб у лютому 2016 року приступив до ліквідації банку «Преміум», який Нацбанк вирішив ліквідувати через порушення банком законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Банк «Преміум» працював на ринку України з 2007 року. За інформацією на сайті НБУ, власниками банку були Леонід Первак і Лариса Смирнова.

Наглядову раду фінустанови з 2010 по 2015 рік очолював кандидат у мери Києва в 2015 році Сергій Думчев, який прославився скандальною піар-кампанією. За інформацією ЗМІ, Смирнова є рідною сестрою Думчева.

Також Думчеву належить «Класікбанк», який у ліквідовується Фондом гарантування із серпня 2016 року.