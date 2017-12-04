Парубій повідомив, коли Рада розглядатиме питання бюджету

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на Погоджувальній раді оголосив, що в четвер парламент розпочне роботу з питань бюджету, а про законопроект щодо реінтеграції Донбасу не згадував.

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Як передає кореспондент УНІАН, спікер зазначив, що робота у вівторок розпочнеться із законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, які парламент не розглянув минулого пленарного тижня.

Крім того, він наголосив на необхідності швидкого ухвалення закону про дипломатичну службу.

«Другим блоком після ратифікації будуть питання національної безпеки і оборони. Їх небагато, але ці питання є важливими і актуальними. Деякі з них є в першому читанні. І одне питання - про мовлення в зоні проведення АТО - є в другому читанні», - сказав Парубій.

Водночас, як відомо, законопроект про реінтеграцію Донбасу парламент має розглядати в другому читанні.

Також у вівторок за словами голови Верховної Ради, у порядку денному питання паливно-енергетичного комплексу.

В середу парламент розглядатиме питання щодо фізичної культури, молоді та спорту, а також не виключається розгляд питання, які стосуються насильства в сім’ї.

«В четвер пропонується, щоб ми розпочали з питань бюджету», - сказав Парубій і додав, що це буде дуже відповідальним і важливим кроком парламенту, якщо він зможе ухвалити бюджету в другому читанні вже 7 грудня.

Він також висловив сподівання, що цього року розгляд бюджету «закінчиться раніше, ніж це було минулого року, - не о 4-й чи 5-й ранку».

Також, зазначив спікер, у п’ятницю планується розглянути низку питань, пов’язаних із транспортною сферою.