Операція "врятувати гривню" триває: Нацбанк знову продаватиме долари

Національний банк України сьогодні, 4 грудня, оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти обсягом до 100 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12-00, а результати аукціону будуть опубліковані на сайті регулятора.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,16 грн/дол., що на 30 копійок нижче рівня відкриття торгів минулого понеділка, 27 листопада.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними чинниками, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.