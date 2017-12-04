Порошенко: доходи місцевих бюджетів зростуть до більш ніж 170 мільярдів гривень

Президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця поточного року очікується збільшення власних доходів місцевих бюджетів до 171 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на Другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» сьогодні в Києві.

За його словами, у 2014 році доходи місцевих бюджетів становили 68,6 млрд грн.

«До кінця поточного року очікується збільшення доходів місцевих бюджетів до 171 млрд грн», - зазначив Порошенко.

Президент зауважив, що в середині минулого десятиліття частка місцевих кошторисів разом з трансфертами у зведеному бюджеті становила менше 30%.

«В 2015 ця цифра (частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті – УНІАН) як перші кроки децентралізації була вже 45%, цього року ми стрімко наблизилися до 50%, точна цифра - 49,3%», - додав глава держави.