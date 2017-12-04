В Україні продовжують дорожчати долар і євро

У понеділок, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,25/27,28 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,27/32,31 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,2231 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 198 угод на суму 119,26 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 грн/дол.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,17/32,22 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.