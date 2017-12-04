ЄС закликає Раду прийняти бюджет-2018 в урядовому варіанті без правок комітету

Європейський Союз закликає Верховну Раду ухвалити бюджет на 2018 рік у спочатку запропонованому урядом варіанті, без правок, запропонованих бюджетним комітетом.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі на форумі в Києві.

«Ми вітали пропозицію прем'єр-міністра Гройсмана передбачити 1% доходів бюджету для Фонду регіонального розвитку. З нашої точки зору, це дуже мудро. Таке фінансування для Фонду регіонального розвитку дало б змогу розвивати менш економічно успішні регіони. Але ми стурбовані тим, що бюджетний комітет Верховної Ради вирішив зменшити цю суму на 5 млрд грн. Ця пропозиція в разі схвалення зменшить фінансування Фонду регіонального розвитку більш ніж наполовину і зменшить шанси для прозорої підтримки тих регіонів України, які найбільше потребують підтримки для економічного зростання. Ми закликаємо Верховну Раду повернутися до початкового бюджету, який був запропонований урядом», - сказав він.

За словами Мінгареллі, децентралізація є найважливішим питанням реформування України, в рамках якого місцева влада повинна мати чітке уявлення про кількість доступних ресурсів для довгострокового планування.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП, до другого читання у Верховній Раді, доопрацьований після прийняття парламентом за основу 14 листопада з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.