Держстат: чоловіки в Україні заробляють майже на третину більше, ніж жінки

В Україні за січень-вересень 2017 року середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 29%, повідомила Державна служба статистики.

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За 9 місяців середньомісячна зарплата штатного працівника - чоловіка в Україні становила 8271 грн, тоді як середньомісячна зарплата штатного працівника - жінки становила 6414 грн.

Згідно з повідомленням, найбільш високі зарплати в Україні у сфері фінансової та страхової діяльності. Там чоловіки заробляють в середньому 17 207 грн, а жінки - 11 220 грн.

Найнижчий рівень зарплат у чоловіків, які працюють у сфері охорони здоров'я - там за 9 місяців середньомісячна зарплата штатного працівника становила 5509 грн. Для жінок найбільш низький рівень зарплат зафіксовано у сфері тимчасового розміщення та організації харчування, де середньомісячна заробітна плата становила за січень-вересень 4785 грн.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 1 півріччі 2017 року середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 26,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а порівняно з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7377 грн.