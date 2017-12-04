Як заробити чверть мільйона гривень на результаті матчу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" розповіли в МСЛ

У найближчі дні відбудуться матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Наші клуби продовжують боротьбу в престижних європейських змаганнях, і якщо Динамо і Шахтар вже забезпечили собі участь у євротурнірах навесні, то Зорі за путівку в плей-офф Ліги Європи ще потрібно поборотися.

Ті, хто впевнений, що зможе передбачити результати футбольных матчів, можуть спробувати виграти 250 000 гривень від лотереї Спортпрогноз. Для цього потрібно спрогнозувати результати фартового 777-го тиражу, в якому представлені протистояння «Шахтар» – «Манчестер Сіті», «Зоря» - «Атлетик» та інших матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, повідомляють у прес-службі компанії.

Повний перелік матчів можна подивитися на офіційному сайті МСЛ.

Раніше УНІАН повідомляв про двох переможців, які зірвали рекордний джекпот у Спортпрогнозі. А Організатори лотереї нагадують, що в цьому році було виграно 26 джекпотів на загальну суму понад 4 000 000 гривень.