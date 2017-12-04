Що буде з гривнею: у Нацбанку запевнили, що все під контролем і не очікують істотних коливань курсу

Ситуація на валютному ринку перебуває під контролем Національного банку і ради НБУ, який очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні до кінця цього року.

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Про це повідомив голова ради Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Ми очікуємо помірну волатильність обмінного курсу до кінця поточного року. Підставами для цього є динаміка надходжень валюти від експорту нового врожаю і деякі фундаментальні фактори, перш за все, зовнішня цінова кон'юнктура, яка продовжує залишатися сприятливою для товарів вітчизняного експорту», - написав Данилишин.

За його словами, порівняно високими залишаються світові ціни на українську сталь, залізну руду і пшеницю. Крім того, в жовтні зафіксовано зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, а на готівковому валютному ринку відновилося перевищення пропозиції валюти з боку населення над попитом.

«Що стосується поточної динаміки обмінного курсу гривні та ситуації на валютному ринку, то зараз курс повертається до коливань на рівні, близькому до того, який був наприкінці минулого і на початку поточного років», - відзначив Данилишин.

Він пояснив поточні коливання на валютному ринку сезонним зниженням експортної виручки за окремими групами товарів, підвищенням попиту на валюту для закупівлі енергоносіїв.

Крім того, як зазначив Данилишин, тиск на курс зумовили недавні виплати відшкодування ПДВ експортерам, що знижує для них необхідність у продажу валюти і стимулює спрямовувати кошти на її купівлю.

Крім цього, Данилишин пояснив, що зростання експортної виручки аграріїв останніми роками стимулює зростання імпорту сільгосптехніки, а також аграрії закуповують добрива для потреб посівної кампанії озимих культур.

«Щодо можливого збільшення бюджетних витрат наприкінці року: Національний банк співпрацює з Міністерством фінансів з тим, щоб ці витрати, як і відшкодування ПДВ, здійснювалися якомога більш рівномірно, щоб вони не здійснювали тиск на валютний ринок», - наголосив голова ради НБУ.

Він також нагадав, що курс, на базі якого розраховувався держбюджет-2017, на рівні 27,2 грн дол., є суто технічним показником, а не цільовим орієнтиром для НБУ чи ринку.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,16 грн/дол., що на 30 копійок нижче за рівень відкриття торгів минулого понеділка, 27 листопада.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано в лютому 2015 року, тоді він становив 30,01 грн/дол.