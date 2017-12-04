НБУ рятує гривню: продав банкам майже $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 4 грудня, продав банкам 29,4 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,1808 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 43,6 мільйона доларів.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 14:00 встановився на рівні 27,2182 гривні/долар.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до відкриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,16 гривні/долар, що на 30 копійок нижче рівня відкриття торгів в минулий понеділок, 27 листопада.

Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.