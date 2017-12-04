Прибуток платоспроможних банків України перевищив 2 мільярди

Платоспроможні банки України за підсумками січня-жовтня 2017 року одержали 2,154 млрд грн чистого прибутку, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Нагадаємо, що загальний збиток діючих банків України за січень-жовтень 2016 року становив 12,6 млрд грн.

За даними регулятора, прибуток працюючих банків у жовтні становив 748 млн грн.

Згідно з повідомленням, доходи банків за січень-жовтень становив 146,203 млрд грн, витрати - 144,048 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України в 2016 році оновила історичний максимум щодо збитків, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат діючих банків становив 66,6 млрд грн.