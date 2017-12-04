Держбюджет-2018: на розвиток регіонів передбачено майже 13 мільярдів

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає 12,9 мільярда гривень інвестицій у розвиток регіонів України, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

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"Наступного року ми інвестуємо 12,9 мільярда гривень у розвиток регіонів. Це додатковий ресурс на нові дороги, нові школи і дитсадки, нові лікарні та інші соціально-економічні потреби регіонів", - повідомив прем'єр.

Згідно інфографіці, опублікованій на сторінці прем'єра, проект держбюджету також зберігає механізми реверсної дотації, фінансування пільг і прямих бюджетних відносин із заможними територіальними громадами, а також покриє 9 мільярдів гривень боргу із 332 місцевих бюджетів за 2009-2014 роки.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Петра Порошенка, до кінця поточного року очікується збільшення власних доходів місцевих бюджетів до 171 мільярда гривень.

Проект держбюджету на 2018 рік передбачає зростання доходів місцевих бюджетів на 36%.