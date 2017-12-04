В українських банках скоротилася кількість дефолтних кредитів

Обсяг "дефолтних" кредитів (непрацюючих кредитів з 100%-ною ймовірністю неповернення) в українських банках на 1 листопада 2017 року склав 587,079 мільярда гривень або 56,5% від загального обсягу виданих кредитів.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України про розподіл кредитів фізичним та юридичним особам за класами боржника, 15,6% дефолтних кредитів на суму 91,523 мільярда гривень припадає на позичальників – фізичних осіб, 84,4% на 495,556 мільярда гривень - юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та боржників за інвестиційними кредитами).

Найбільше "дефолтних" кредитів в неплатоспроможном "Родовід Банку" (100%), а також у дочірніх структурах російських держбанків - "ВТБ Банк" (95,4%) і "БМ Банк" (94,3%).

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-жовтень 2017 року зросли на 1,6% – до 1,277 трильйона гривень.

Станом на 1 листопада 2017 року, кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.