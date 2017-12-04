Українським подружжям дозволили брати кредити потай одне від одного - виплачувати доведеться порівну

Подружжям в Україні дозволили позичати гроші без узгодження один з одним. При цьому Верховний суд постановив, що дві половинки зобов'язані нести солідарну відповідальність за позикою навіть, якщо не знали про нього. Чоловік і дружина - кожен має виплатити по 50% суми, пише UBR.ua.

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"ВСУ став прямо суперечити нормам Сімейного та Цивільного кодексів: у ньому йдеться, що будь-яка має відбуватися з дозволу другої сторони. Неважливо це банк, з яким підписується кредитний договір або родич, який позичає гроші під стандартну розписку. В обох випадках має бути письмова згода другої сторони: чоловік або дружина мають засвідчити, що вони знають про позику та не заперечують проти нього. Однак зараз Верховний суд вирішив інакше: він поставив, що солідарна відповідальність включається навіть у випадках, коли друга "половинка" не знала про кредит. Це відкриває колосальні можливості для зловживань", — зазначив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

Він вважає, що більшою мірою новий підхід ВСУ торкнеться приватних кредиторів.

"Думаю, що банки за великими позиками і надалі вимагатимуть від другого члена подружжя розписки, що він не заперечує проти оформлення кредиту. Але в приватному секторі люди зможуть творити, що захочуть, особливо, якщо справа буде йти до шлюборозлучного процесу. Ніхто не завадить, скажімо, дружині на папері оформити у своєї матері кредит без узгодження, а потім написати їй же розписку в тому, що вона свою половину по даній позиці вже внесла. Після цього теща зможе, згідно трактуванню Верховного суду, вимагати з зятя другу половину нібито наданої позики. Провернути таке можна легко, вказавши, що коштів було витрачено на поточні сімейні потреби або на дитину. Чоловіка тепер ставити до відома необов'язково, але засудити його за кредитну виплату можна", - запевнив Кравець.

Він вважає, що нова можливість суттєво збільшить кількість майнових спорів між подружжями по всій країні. Це притому, що суди і без того перевантажені спорами подібного роду.

"Питання розподілу боргів між подружжям у процесі поділу майна виникає досить часто, але, в більшості випадків, суди приходять до висновку, що такі зобов'язання є загальними, як і майно, придбане на позичені гроші. Тим не менш, подружжя намагаються вішати один на одного кредитні борги, ухилятися від зобов'язань перед банками та іншими кредиторами. Але суди не погоджуються з такою позицією. Головне, довести, що гроші були використані на спільні потреби сім'ї", - розповів керуючий партнер АО "Suprema Lex" Віктор Мороз.

Юристи визнають, що найчастіше судові спори між подружжям виникають перед подачею заяв про розлучення або в ході шлюборозлучного процесу. І кажуть про стрімке збільшення кількості позовів по розділу майна. Люди влаштовують в судах справжню війну не лише за квартири, машини, землю або бізнес, але й за менш дорогі речі. Побутову техніку, меблі, книги та інше. Зниження планки в останні роки пояснюють загальним зменшенням добробуту населення.