Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2721,5318 (4 грудня – 2705,4320)

100 EUR – 3229,0975 (4 грудня – 3215,4059)

10 RUR – 4,6135 (4 грудня – 4,6232)

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Як повідомляв УНІАН, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,23 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,21/32,24 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку,середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2153 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 652 угоди на суму 487,90 мільйона доларів.