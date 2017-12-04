Держказначейство: у листопаді бюджет не виконано за доходами на 17%

Державний бюджет України в листопаді отримав 77,004 мільярда гривень доходів, що на 17% нижче планового показника на цей місяць.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, надходження за листопад на 3,6% нижче показника за аналогічний місяць 2016 року.

Згідно з наведеними даними, в листопаді надійшло 35,336 мільярда гривень податкових платежів, що на 28,3% нижче планового показника і на 5% - від показника за аналогічний місяць минулого року.

Також повідомляється, що в січні-листопаді 2017 року держбюджет отримав 724,473 мільярда гривень доходів, що на 2,1% більше бюджетного розпису на цей період і на 33,3% вище показника за аналогічний період 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України за січень-жовтень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 1,4 мільярда гривень проти 60,3 мільярда гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.