Дефіцит держбюджету-2018 в проекті зріс майже на 4 мільярди - законопроект

Верховна Рада оприлюднила доопрацьований до другого читання і затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2018 рік зі збільшеним показником дефіциту порівняно з початковим варіантом на 3,9 мільярда гривень - до 81,8 мільярда гривень.

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"Визначити на 2018 рік граничний обсяг дефіциту державного бюджету України у сумі 81,8 мільярда гривень", - йдеться в законопроекті, в той час як первинний варіант кошторису, затверджений урядом 15 вересня, передбачав дефіцит у розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

Згідно з документом, доходи держбюджету збільшуються на 37 мільярдів гривень – до 914 мільярдів гривень, витрати – на 41 мільярд гривень, до 989 мільярдів гривень.

Граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу на 31 грудня 2018 року залишається на рівні первісного проекту - у розмірі 2,747 трильйона гривень.

Нагадаємо, що напередодні розгляду проекту держбюджету України на 2018 рік у парламенті в першому читанні Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявив про наміри продовжити обговорення проекту з українською владою, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту до 2,5% ВВП.

Разом з тим, коментуючи цю заяву, у Мінфіні запевнили, що параметри розробленого урядом та прийнятого Верховною Радою в першому читанні проекту держбюджету на 2018 рік відповідають вимогам програми з МВФ, при цьому підготовка проекту до другого читання не передбачає збільшення дефіциту, який в первинному проекті становив 2,4% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 1 грудня затвердив проект державного бюджету України на 2018 рік до другого читання у Верховній Раді, доопрацьований після прийняття парламентом за основу 14 листопада з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Як зазначив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман, в поточному році зростання економіки складе 2% при інфляції 11,2%, а в наступному зростання економіки прискориться до 3%, при цьому інфляція сповільниться до 9%.

Розгляд проекту держбюджету-2018 в парламенті очікується 7 грудня.